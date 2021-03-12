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В «ЛНР» завили о вакцинации около восьми тысяч человек от ковида 

12 марта 2021, 14:13

В «ЛНР» завили о вакцинации около восьми тысяч человек от ковида 

В отдельных районах Луганской области более 2,2 тысяч человек уже полностью привились от COVID-19, еще 5,8 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Об этом заявила заместительница главного врача «Луганской республиканской санэпидемстанции» Елена Андреенкова.

По ее словам, первыми вакцинацию прошли медработники, педагоги, сотрудники «МВД», «МЧС ЛНР» и «народной милиции».

Вакцинация происходит российским препаратом «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) в два эта с промежутком в 21 день. Старт кампании — 1 февраля. В марте началась иммунизация населения из второй партии российской вакцины.

Андреенкова утверждает, что каких-либо существенных побочных реакций у прививаемых пока не выявлено.

2 марта в группировке «ДНР» заявили о прибытии в Донецк второй партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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