За прошедшие сутки, 11 марта, в Донецкой области выявили еще 499 больных коронавирусом, среди которых 27 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 151 новый случай заболевания подтвердился в Мариупольской и Краматорской ОТГ, 54 в Славянской, 24 в Торецкой, 17 в Николаевской, 15 в Угледарской, 14 в Константиновской, по десять в Лиманской и Соледарской ОТГ, семь в Великоновоселковской, по пять в Добропольской и Кураховской ОТГ, по четыре в Мирноградской и Селидовской ОТГ, по три в Александровской, Покровской, Святогорской и Сартанской ОТГ, по два в Мангушской, Кальчицкой, Черкасской, Дружковской и Белозерской ОТГ, по одному в Часовоярской, Очеретинской, Волновахской, Гродовской, Черкасской, Новодонецкой и Старомлиновской ОТГ.



За все время исследований на Донетчине этот диагноз лабораторно подтвержден у 49 730 человек. Из них выздоровели — 44 787, лечатся — 3835, умерли 1108 пациентов.