Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s рассматривает только одну локацию в Мариуполе для открытия заведения — Греческую площадь. Об этом директор по развитию компании McDonald’s в Украине Виталий Стефурак сообщил в интервью 0629.



«Действительно, мы изначально изучали эти три локации, но в итоге остановились именно на Греческой площади. На это есть несколько причин. Первая — эта локация максимально подходит по нашим внутренним стандартам. Вторая — эта локация является наиболее удачной с точки зрения удобства доступа наших потенциальных клиентов — жителей города. Она удобна как для пешеходов, так и для автомобилистов — возможности подъезда машин и организации МакДрайва. Третья причина — эта локация является наиболее привлекательной для нас с коммерческой точки зрения», — сказал он, добавив, что на данный момент компания готовы рассматривать другие локации в Мариуполе.

Стефурак отметил, что у них была встреча с городским муниципалитетом, где мы обсудили возможные варианты и наше решение открыть ресторан на Греческой площади.



«Обсуждалось, что именно на месте технического бассейна (яма, которая ранее использовалась для охлаждения здания Гипромеза) и будет располагаться будущее здание ресторана. Мы также озвучили нашу позицию, что в данном случае мы будем арендовать ресторан у партнера, готового построить под нас ресторан на этой локации», — пояснил представитель McDonald’s в Украине.



Он уточнил, что на данный момент никаких подписанных документов с потенциальным партнером, так как он еще не прошел репетиционный и юридический аудит. Также, компания еще не получила необходимые документы, касающиеся земельного участка.



Стефурак заверил, что здание ресторана на Греческой площади будет «максимально интегрировано в городской ландшафт» без нанесения вреда окружающей среде — парку, деревьям и зеленым насаждениям.



В McDonald’s также обещают создать более 100 рабочих мест в случае открытия заведения в Мариуполе.



При этом директор по развитию сети McDonald’s в Украине отметил, что точной даты открытия ресторана в городе нет.



«Однозначно, мы не заинтересованы в затягивании процесса с нашей стороны. В целом, все будет зависеть от того, как быстро партнер сможет оформить все документы и пройти необходимые процедуры. Решение о вложении инвестиций в тот или иной город и открытие там ресторана принимаются в первой половине года на следующий. Это означает, что если мы планируем открыть ресторан в Мариуполе в 2022 году, то решение и все необходимые документы должны быть оформлены уже в середине этого года», — пояснил Стефурак.

Единственный Ресторан McDonald’s в Мариуполе был закрыт после начала боевых действий в 2014 году. Он находился в торговом центре «Украина». На данный момент в Донецкой области нет ни одного заведения этой международной сети.



В неподконтрольном Украине Донецке вместо McDonald’s был открыт местный аналог под названием «ДонМак».