В Славянске городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила запретить массовые мероприятия по празднованию Масленицы, передает пресс-служба горсовета.



Такое решение было принято из-за роста количества новых случаев заболеваний COVID-19 в городе.



Запрет касается массовых мероприятий 13-14 марта в парках города, а также локальных мероприятий в микрорайонах Славянска и в поселках Былбасовка, Андреевка, Мирное, Торец.



По данным горсовета, на утро 12 марта в Славянске было зарегистрировано 4870 случаев COVID-19 (за весь период пандемии), из них выздоровел 4601 пациент. За прошедшую неделю в городе выявили 84 новых случая заболевания.



В то же время в Славянске стартовала вакцинация. В первый день, 11 марта, прививки получили 50 медиков, которые работают с больными коронавирусом. Всего желание вакцинироваться от COVID-19 выразили 89 медработников.



Вакцинацию проводит мобильная бригада из Краматорска, и следующий ее визит состоится на будущей неделе.

В Краматорске из-за роста заболеваемости коронавирусом решили отправить школьников на досрочные каникулы с 15 марта и отменили массовые гуляния на Масленицу.



