Китай требует от Украины защиты законных интересов китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия «Мотор Сич». Об этом сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, более 50% акций предприятия принадлежит китайским компаниям.



«Китай требует, чтобы Украина в соответствии с законом защищала законные интересы китайских предприятий и инвесторов», – заявил Чжао Лицзянь.

Китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года.



29 января 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против инвестора «Мотор Сичи» – гражданина Китая Ван Цзина. Зеленский заявил, что не позволит Китаю или другому государству выкупить контрольный пакет акций «Мотор Сичи».



11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о том, что ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) будет в ближайшее время законным способом возвращено в собственность Украины.