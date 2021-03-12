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Национализация «Мотор Сичи»: Китай потребовал защиты прав своих инвесторов

12 марта 2021, 17:59

Национализация «Мотор Сичи»: Китай потребовал защиты прав своих инвесторов

Китай требует от Украины защиты законных интересов китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия «Мотор Сич». Об этом сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, более 50% акций предприятия принадлежит китайским компаниям.

«Китай требует, чтобы Украина в соответствии с законом защищала законные интересы китайских предприятий и инвесторов», – заявил Чжао Лицзянь.

Китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года.

29 января 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против инвестора «Мотор Сичи» – гражданина Китая Ван Цзина. Зеленский заявил, что не позволит Китаю или другому государству выкупить контрольный пакет акций «Мотор Сичи».

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о том, что ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) будет в ближайшее время законным способом возвращено в собственность Украины.

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