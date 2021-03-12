Боевики совершили 11 обстрелов. Без потерь

С начала суток украинская сторона зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под обстрелами оказались подразделения вблизи Екатериновки, Пивденного, Старогнатовки, Тарамчука, Гнутово, Водяного и Песок.



Боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь», — отметили в штабе.



Боевых потерь среди военнослужащих нет.