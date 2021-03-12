Донецкая фильтровальная станция будет остановлена с 16 по 17 марта, из-за чего сократится подача воды в несколько населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».



Фильтровальную станцию остановят с 08:00 16 марта по заявке энергопоставляющей компании в связи с проведением ремонтных работ.



«Будет прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Авдеевка, Верхнеторецкое, Васильевка. На 20 % будет сокращена подача воды в Донецк», – сообщили в «Воде Донбасса».



Работу фильтровальной станции планируется возобновить с 10:00 17 марта.