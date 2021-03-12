Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения, принятый Верховной Радой 16 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В частности, законом предусмотрено увеличение штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.



Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.



Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных.



Согласно изменениям, полицейским разрешается использовать средства видеозаписи, с обязательным внесением таких материалов в протокол об административном правонарушении.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Верховная Рада 16 февраля 2021 года приняла закон, который предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, минимальный штраф для водителей повышается до 510 гривен. Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн с лишением водительских прав на год. Пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, будут штрафовать на сумму 255 грн (ранее было 51 грн).