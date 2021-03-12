Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок напомнил России о нарушении ею обязательств в рамках Будапештского меморандума в связи с агрессией против Украины. Об этом он заявил во время онлайн-заседания высокого уровня ООН по формуле Арриа, передает «Укринформ».



Блок подтвердил приверженность Нидерландов суверенитету и территориальной целостности Украины: «В этом контексте позвольте мне напомнить Будапештский меморандум 1994 года, одним из подписантов которого была Российская Федерация», — заявил Блок, добавив, что аннексия Крыма Россией «является очевидным и неприемлемым нарушение международного права».



«Применение силы с целью изменения границ в Европе в XXI веке неприемлемо», — подчеркнул он.



Министр также отметил, что так называемый «референдум» от 16 марта 2014 года не дает никаких правовых оснований для изменения статуса Автономной Республики Крым, которая остается законной частью Украины.



Он выразил обеспокоенность по поводу наращивания военных сил со стороны РФ, которое происходит параллельно с расширением сухопутных и морских баз в Крыму. «Мы также обеспокоены по поводу военных учений РФ, которые не соответствуют международным стандартам прозрачности. И это приводит к ухудшению ситуации безопасности в более широком регионе ОБСЕ», — отметил министр.



Кроме того, Блок отметил резкое ухудшение ситуации с правами человека в Крыму после его аннексии и выразил обеспокоенность по поводу жестких ограничений на полуострове, которые особенно касаются крымских татар.

Будапештский меморандум – международный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Был подписан в 1994 году лидерами Украины, США, России и Великобритании.