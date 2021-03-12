Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции США в отношении Игоря Коломойского и будет продолжать борьбу с олигархами. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном Офисом президента 12 марта.



«Что касается санкций Соединенных Штатов Америки в отношении прежних собственников ПриватБанка – мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства», – отметил президент.



Он также сказал, что намерен добиваться справедливости, главный принцип которой состоит в том, что есть четкая разница между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс».



«А вот фамилии тут не имеют никакой разницы. Это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно, или хочешь и дальше создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других госслужащих. Первое – поддерживается. Второе – заканчивается», – заявил Зеленский.