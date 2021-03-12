Австралия надеется на возвращение РФ к консультациям в связи с крушением MH17

Австралия продолжит призывать Россию вернуться к трехсторонним консультациям относительно крушения пассажирского самолета рейса МН17, сбитого в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Об этом заявил постпред Австралии при ООН Митчел Фифилд во время онлайн-дискуссии высокого уровня по формуле «Арриа», передает «Укринформ».



Дипломат заверил, что «преданность Австралии установить правду и обстоятельства вокруг трагедии MH17 не ослабнет».

В октябре 2020 года РФ заявила о выходе из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением «Боинга» МН17. Лидеры стран ЕС призвали РФ изменить свое решение и вернуться к обсуждению обстоятельств катастрофы.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.