За минувшие сутки, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным показателем в 2021 году. При этом выздоровели 4 897 ранее заболевших, а 243 человека умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 451 744 заболевших ковидом. Из них 1 219 773 человека выздоровели, а 28 158 умерли.



Вчера было проведено 99 270 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Днем ранее сообщалось о 12 946 новых заболевших.

Как заявили представители власти, в Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля.



Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.