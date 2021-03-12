За прошедшие сутки, 12 марта, украинская сторона зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под обстрелами оказались подразделения вблизи Екатериновки, Пивденного, Старогнатовки, Гнутово, Водяного, Тарамчука и Песок.



Боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы. Его доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.



Кроме этого, снайпер боевиков смертельно ранил военнослужащего вблизи Марьинки.



На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.



В штабе также выразили соболезнования родным и близким погибшего.



О нарушении режима «тишины» уведомлены представители ОБСЕ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 8 нарушениях режима прекращения огня за сутки. Подчеркивается, что обстрел велся по позициям в районе Горловки (поселок шахты им. Гагарина), Луганского, Старомихайловки, Еленовки, Новоласпы, Ленинского/Ужовки, Коминтерново/Пикуз.



Боевики «ЛНР» заявили об одном обстреле — в районе Молодежного.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 11 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 874 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это не менее 4 204 взрывов, 1 459 пролетевших неопределенных боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 032 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.