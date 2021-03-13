Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кравчук: Украина обратится к ЕС и США с просьбой «надавить» на РФ

13 марта 2021, 09:24

Кравчук: Украина обратится к ЕС и США с просьбой «надавить» на РФ

Вынудить Россию прекратить военную агрессию на территории Украины возможно лишь общими усилиями лидеров стран «нормандской четвёрки». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии телеканалу «Дом».

Он отметил, что к мирным переговорам нужно привлечь также новую администрацию Соединённых Штатов Америки.

«Мне кажется, что сейчас настал момент Х, в течение которого будет решён вопрос — быть или не быть. Если удастся собраться и принять решение, которое откроет дорогу к миру, мы будем аплодировать. Если не удастся, тогда ситуация затянется, но она приобретёт совершенно другой характер. А именно: Украина не будет сидеть и молчать», — заявил Кравчук.

Он отметил, что Украина будет обращаться к лидерам, европейских стран и США, к мировому сообществу с призывом — «надавить на Россию всеми возможными способами: санкции, дипломатическое давление». А также предпринять шаги, которые заставят Россию выполнять международные нормы права.

«И тогда, думаю, ситуация будет для Украины позитивная, и мы постепенно интегрируем в Украину и неконтролируемые сегодня районы Донбасса, и Крым», — заключил глава украинской делегации в ТКГ.

Франция и Германия подготовили новые предложения по мирным шагам урегулирования на Донбассе. Их содержание станет известно до конца марта, сообщил ранее советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В Кремле говорят, что не знают о существовании нового плана Франции и Германии по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Еще по теме

Люди
Леонид Кравчук
Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:43
«ЛНР» заявила о 29 новых случаях COVID-19 и двух смертях
09:06
Штаб: Один военный погиб, еще один пострадал на Донбассе
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 марта
15:43
Очистные сооружения в Докучаевске под обстрелом. Персонал эвакуировали
14:24
«ДНР»: Вступили в силу новые правила по штрафам за отсутствие полиса ОСАГО
14:13
В «ЛНР» заявили о вакцинации около восьми тысяч человек от ковида 
13:40
«ЛНР» закрывает шахты, но не знает, что делать с их насосными станциями и очистными сооружениями
11:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над оккупированной Луганщиной
10:22
В ОРДЛО — более 200 заболевших ковидом за сутки
10:00
Глава «ДНР» снова отверг возможность объединения с «ЛНР»
21:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 марта
19:56
Нашли недоработки: «ДНР» обещает запустить пункт пропуска «Успенка» с 1 апреля
16:28
Коронавирус — не повод держать КПВВ закрытыми, подчеркнули в ООН
15:17
ООН сообщила о новых случаях задержания людей боевиками «Л-ДНР»
10:21
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых умерших от коронавируса за сутки
все новости
10:53
Замсекретаря СНБО Демченко готовил текст Харьковских соглашений
09:43
«ЛНР» заявила о 29 новых случаях COVID-19 и двух смертях
09:24
Кравчук: Украина обратится к ЕС и США с просьбой «надавить» на РФ
09:06
Штаб: Один военный погиб, еще один пострадал на Донбассе
08:39
В Украине зафиксировали более 13 тысяч заболевших ковидом за сутки. Это новый рекорд в 2021 году
23:49
Данилов про обострение в зоне ООС: Ситуация не критическая
23:30
Расследование причин масштабных пожаров на Луганщине: комиссия изучит, как власти распоряжались бюджетом
22:16
Австралия надеется на возвращение РФ к консультациям в связи с крушением MH17
21:52
Коломойский, Порошенко, Ахметов: Президент Зеленский бросил вызов олигархам
21:29
«Украина дает сдачи»: Зеленский анонсировал аудит приватизации недр и госсобственности
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 марта
20:33
Нидерланды напомнили РФ о Будапештском меморандуме: Изменение границ Украины неприемлемо
20:24
Зеленский подписал закон о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения
19:51
В Авдеевке и Донецке сократят подачу воды
19:27
Открыто уголовное дело по факту госизмены при подписании «Харьковских соглашений»
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция