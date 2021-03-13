Кравчук: Украина обратится к ЕС и США с просьбой «надавить» на РФ

Вынудить Россию прекратить военную агрессию на территории Украины возможно лишь общими усилиями лидеров стран «нормандской четвёрки». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии телеканалу «Дом».



Он отметил, что к мирным переговорам нужно привлечь также новую администрацию Соединённых Штатов Америки.



«Мне кажется, что сейчас настал момент Х, в течение которого будет решён вопрос — быть или не быть. Если удастся собраться и принять решение, которое откроет дорогу к миру, мы будем аплодировать. Если не удастся, тогда ситуация затянется, но она приобретёт совершенно другой характер. А именно: Украина не будет сидеть и молчать», — заявил Кравчук.



Он отметил, что Украина будет обращаться к лидерам, европейских стран и США, к мировому сообществу с призывом — «надавить на Россию всеми возможными способами: санкции, дипломатическое давление». А также предпринять шаги, которые заставят Россию выполнять международные нормы права.



«И тогда, думаю, ситуация будет для Украины позитивная, и мы постепенно интегрируем в Украину и неконтролируемые сегодня районы Донбасса, и Крым», — заключил глава украинской делегации в ТКГ.

Франция и Германия подготовили новые предложения по мирным шагам урегулирования на Донбассе. Их содержание станет известно до конца марта, сообщил ранее советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



В Кремле говорят, что не знают о существовании нового плана Франции и Германии по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.