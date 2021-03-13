«ЛНР» заявила о 29 новых случаях COVID-19 и двух смертях

За минувшие сутки, 12 марта, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 29 новых случаев заболевания COVID-19 и два летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



С начала пандемии «ЛНР» признает 3314 случаев ковида, из которых 2777 человек выздоровели, 290 — умерли.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным показателем в 2021 году. При этом выздоровели 4 897 ранее заболевших, а 243 человека умерли.