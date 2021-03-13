Замсекретаря СНБО Демченко готовил текст Харьковских соглашений

Руслан Демченко

Первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко участвовал в подготовке Харьковских соглашений 2010 года, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского флота в Крыму. Об этом пишет hromadske.



С 26 февраля 2010 года по 5 марта 2014-го Демченко был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел. В частности, он готовил и согласовывал текст Харьковских соглашений.

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства голосования по ратификации «Харьковских соглашений» в 2010 году на предмет признаков госизмены со стороны 236 народных депутатов VI созыва.



В частности, среди тогдашних депутатов, причастных к ратификации «Харьковских соглашений»: Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Юрий Иванющенко, Василий Хмельницкий, Андрей Деркач, Юлия Левочкина (Новикова).



Также в списке есть люди, которые сегодня занимают высокие должности, такие как член совета Нацбанка Василий Горбаль, судья Конституционного Суда Сергей Головатый, ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий и другие.



