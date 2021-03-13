Все причастные к подписанию Харьковский соглашений, независимо от должностей, понесут ответственность. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



Так он прокомментировал информацию о причастности своего первого зама Руслана Демченко к подготовке текста соглашений.



Он сообщил, что на заседании СНБО 12 марта поднимался вопрос об ответственности народных депутатов и всех остальных должностных лиц, которые готовили текст документа.



По словам Данилова, ему неизвестно, причастен ли Демченко к подготовке соглашений.



«Если господин Демченко участвовал в этих событиях, он тоже должен нести ответственность. Если в процессе следствия, в процессе расследования, которые будут проводить следователи, что-то будет выясняться, еще раз — не имеет значения фамилия, имя, отчество, имеет значение позиция, которую будет занимать следствие», — сказал Данилов.



Ранее СМИ выяснили, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко участвовал в подготовке Харьковских соглашений 2010 года.

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства голосования по ратификации «Харьковских соглашений» в 2010 году на предмет признаков госизмены со стороны 236 народных депутатов VI созыва.



В частности, среди тогдашних депутатов, причастных к ратификации «Харьковских соглашений»: Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Юрий Иванющенко, Василий Хмельницкий, Андрей Деркач, Юлия Левочкина (Новикова).



Также в списке есть люди, которые сегодня занимают высокие должности, такие как член совета Нацбанка Василий Горбаль, судья Конституционного Суда Сергей Головатый, ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий и другие.