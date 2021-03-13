В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки диагноз COVID-19 установили у 243 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, умерли восемь заболевших ранее.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 26 383 случая заболевания COVID-19. Из них 18 625 человек выздоровели, 2120 — умерли.



За сутки в ОРДО было также выявлено 60 случаев пневмоний, из которых 43 человека госпитализированы. Как заявляют в «ДНР», всего на лечении находится 920 пациентов с пневмониями, из них 459 на кислородной поддержке.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным показателем в 2021 году. При этом выздоровели 4 897 ранее заболевших, а 243 человека умерли.