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«ДНР»: За сутки восемь человек умерли от COVID-19, 243 — заболели

13 марта 2021, 12:40

«ДНР»: За сутки восемь человек умерли от COVID-19, 243 — заболели

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки диагноз COVID-19 установили у 243 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Кроме этого, умерли восемь заболевших ранее.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает 26 383 случая заболевания COVID-19. Из них 18 625 человек выздоровели, 2120 — умерли.

За сутки в ОРДО было также выявлено 60 случаев пневмоний, из которых 43 человека госпитализированы. Как заявляют в «ДНР», всего на лечении находится 920 пациентов с пневмониями, из них 459 на кислородной поддержке.

Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным показателем в 2021 году. При этом выздоровели 4 897 ранее заболевших, а 243 человека умерли.

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