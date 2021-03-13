На Луганщине — 91 заболевший и двое умерших вследствие COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 13 случаев, Рубежное — 4, Северодонецк — 31, Беловодский, Новоайдарский, Станично-Луганский, Старобельский, Троицкий и Белокуракинский районы — по 3, Кормянский и Марковский районы — по 8, Новопсковский — 1, Попаснянский — 2, Сватовский — 6.



Вследствие осложнений умерли 67-летний мужчина из Северодонецка и 50-летняя женщина из Попаснянского района.



За все время исследований коронавирусную болезнь обнаружили у 15 589 человек, в том числе, 573 детей. Из них 14 331 пациент выздоровел (551 ребенок), 489 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным показателем в 2021 году. При этом выздоровели 4 897 ранее заболевших, а 243 человека умерли.