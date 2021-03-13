Хомчак: Агрессия РФ на Донбассе угрожает всем странам НАТО

Российская вооруженная агрессия на Донбассе ставит под угрозу безопасность всех стран-участниц НАТО. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак во время телефонного разговора с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.



Хомчак проинформировал собеседника о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.



«Вооруженная агрессия России на Донбассе является основной угрозой не только для Украины и ее национальной безопасности, а для безопасности и стабильности всех стран Альянса», — сказал он.



Хомчак поблагодарил за поддержку НАТО и отметил, что диалог ВСУ с Альянсом сохраняет положительную динамику.



Собеседники также договорились координировать дальнейшие усилия по углублению сотрудничества между НАТО и Украиной в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, в том числе и во время очередного заседания Военного комитета НАТО с Украиной во второй половине марта в Брюсселе.