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Около 4 тысяч школьников из ОРДЛО обучаются дистанционно в школах Донетчины

13 марта 2021, 15:15

Около 4 тысяч школьников из ОРДЛО обучаются дистанционно в школах Донетчины

В программе «Дистанционное образование Донетчины» участвуют 15 школ, в которых обучаются около 4 тысяч школьников из оккупированных территорий. Об этом рассказала замдиректора по дистанционному обучению школы № 29 г. Мариуполь Лариса Быкова в комментарии телеканалу «Дом».

Она отметила, что участники программы смогут получить аттестат о среднем образовании государственного образца, после чего пройти внешнее независимое оценивание и поступить в украинские вузы на тех же условиях, что и другие выпускники.

«Для того, чтобы сдать внешнее независимое оценивание, ребенок должен учиться дистанционно в одной из школ Украины. Таких школ много. Только в Донецкой области их 15, но они есть и в других областях. В таком случае ребенок, является учеником украинской школы, составляет государственную итоговую аттестацию, а вместе с ней и ВНО, и поступает в одно из высших учебных заведений Украины», — сообщила Быкова.

При этом из-за закрытия КПВВ боевиками есть вероятность, что в этом году дети не смогут приехать на подконтрольную территорию для сдачи ВНО. В таком случае у них останется возможность поступить в украинские вузы через центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», сдав вступительные экзамены непосредственно в университетах.

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