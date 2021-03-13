Партия «Слуга народа» приняла новый устав и создала новые органы

Политическая партия «Слуга народа» утвердила новый устав, которым изменяется организационная структура политсилы. Соответствующее решение принято на съезде партии в субботу, 13 марта.



Обновленный устав предусматривает новые высшие руководящие органы. В партии появится политический совет, который будет разрабатывать тактику и стратегию. Политсовет партии возглавил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



Кроме этого, в партии создается Национальный совет громад. В пресс-службе политсилы отмечают, что это площадка для обсуждения проектов государственных решений в отношении местного самоуправления.



Политический совет и Совет громад будут функционировать также на региональном уровне.



Отныне ячейки партии могут создаваться на уровне городов, которые не являются центрами территориальных громад, а также на уровне сел, поселков, улиц кварталов и домов.



Устав также предусматривает, что председатель партии формирует секретариат, который объединит партийных экспертов.