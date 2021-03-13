Путин заявил, что аннексировал Крым, чтобы не допустить событий как на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году российские власти действовали «последовательно и жёстко» в Крыму для того, чтобы не допустить «трагические события», подобные тем, что произошли на Донбассе. Заявление Путина приводится в фильме первого замгендиректора российской государственной ВГТРК Андрея Кондрашова, пишет «Радио Свобода».



«Я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — сказал Путин.



Ряд СМИ, цитируя Путина, написали, что он сказал, что Россия обеспечила проведение референдума в Крыму для того, чтобы «не повторился Донбасс», что вызвало множество ироничных комментариев в соцсетях: к моменту аннексии Крыма на Донбассе ещё не было боевых действий, они начались в апреле после захвата Славянска и прилегающих городов.