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ГПСУ: Пассажиропоток через линию соприкосновения на Донбассе снизился за эту неделю

13 марта 2021, 16:26

ГПСУ: Пассажиропоток через линию соприкосновения на Донбассе снизился за эту неделю

Фактический пропуск людей через линию соприкосновения на Донбассе осуществляется на двух КПВВ из семи. Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорск» и «Марьинка». Данные о пассажиропотоке за неделю приводит Госпогранслужба.

Через КПВВ «Новотроицкое» в направлении Донецка проследовали 181 гражданин и 28 транспортных средств, на подконтрольную территорию — 164 гражданина и 21 транспортное средство.

На КПВВ «Станица Луганская» пограничники оформили на временно оккупированную территорию — 4518 человек, на контролируемую территорию — 4659 человек. Пассажиропоток на этом направлении снизился на 13%

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Кроме того, боевики не впустили в ОРДЛО четырех гражданин. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.


Также пограничники обнаружили шесть граждан, которые пытались попасть на контролируемую территорию по частично поддельным документам. Об этих фактах уведомлены сотрудники Национальной полиции.

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