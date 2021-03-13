«Слуга народа» инициирует создание комиссии по расследованию дела «вагнеровцев» и «пленок Суркова-Медведчука»

Партия «Слуга народа» инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию дела «вагнеровцев» и «пленок Суркова-Медведчука». Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Укринформ».



«Мы создаем ВСК, она не о "вагнеровцах", но ситуация с» вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали большой резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться этой ВСК — это ситуация с «вагнеровцами и ситуация с этими пленками», — рассказал Арахамия.



Он также сообщил, что были предоставлены соответствующие письма всем парламентским фракциям.



По информации Арахамии, на данный момент ответили депутатская группа «Доверие», «Партия» За будущее «, ОПЗЖ. Пока не предоставили своих представителей в ВСК фракции «Голос» и «Европейская солидарность».



«В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ, я думаю, что будет, то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду», — отметил Арахамия.



7 сентября на сайте электронных петиций Рады появилась петиция с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию возможной государственной измены в деле «вагнеровцев». По состоянию на 13 сентября петиция собрала необходимые 25 000 голосов.



18 августа 2020 года журналист Юрий Бутусов заявил, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК «Вагнера» ​​якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса Президента.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал это сообщение спланированной дезинформационной кампанией.



18 августа руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ заблаговременно готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ к задержанию 33 «вагнеровцев».



4 сентября вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников сообщил, что создание Временной следственной комиссии по делу «вагнеровцев» позволит доказать, что обвинения в адрес высших должностных лиц в срыве спецоперации по задержанию боевиков не нашли своего подтверждения.



9 марта следователи СБУ допросили народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в рамках расследования, в котором фигурируют записи его разговора с экс-помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым.