Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Слуга народа» инициирует создание комиссии по расследованию дела «вагнеровцев» и «пленок Суркова-Медведчука»

13 марта 2021, 17:32

«Слуга народа» инициирует создание комиссии по расследованию дела «вагнеровцев» и «пленок Суркова-Медведчука»

Партия «Слуга народа» инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию дела «вагнеровцев» и «пленок Суркова-Медведчука». Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Укринформ».

«Мы создаем ВСК, она не о "вагнеровцах", но ситуация с» вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали большой резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться этой ВСК — это ситуация с «вагнеровцами и ситуация с этими пленками», — рассказал Арахамия.

Он также сообщил, что были предоставлены соответствующие письма всем парламентским фракциям.

По информации Арахамии, на данный момент ответили депутатская группа «Доверие», «Партия» За будущее «, ОПЗЖ. Пока не предоставили своих представителей в ВСК фракции «Голос» и «Европейская солидарность».

«В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ, я думаю, что будет, то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду», — отметил Арахамия.

7 сентября на сайте электронных петиций Рады появилась петиция с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию возможной государственной измены в деле «вагнеровцев». По состоянию на 13 сентября петиция собрала необходимые 25 000 голосов.

18 августа 2020 года журналист Юрий Бутусов заявил, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК «Вагнера» ​​якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса Президента.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал это сообщение спланированной дезинформационной кампанией.

18 августа руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ заблаговременно готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ к задержанию 33 «вагнеровцев».

4 сентября вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников сообщил, что создание Временной следственной комиссии по делу «вагнеровцев» позволит доказать, что обвинения в адрес высших должностных лиц в срыве спецоперации по задержанию боевиков не нашли своего подтверждения.

9 марта следователи СБУ допросили народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в рамках расследования, в котором фигурируют записи его разговора с экс-помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Еще по теме

Люди
Владислав Сурков Виктор Медведчук Вагнер

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:26
ГПСУ: Пассажиропоток через линию соприкосновения на Донбассе снизился за эту неделю
15:15
Около 4 тысяч школьников из ОРДЛО обучаются дистанционно в школах Донетчины
12:40
«ДНР»: За сутки восемь человек умерли от COVID-19, 243 — заболели
09:43
«ЛНР» заявила о 29 новых случаях COVID-19 и двух смертях
09:06
Штаб: Один военный погиб, еще один пострадал на Донбассе
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 марта
15:43
Очистные сооружения в Докучаевске под обстрелом. Персонал эвакуировали
14:24
«ДНР»: Вступили в силу новые правила по штрафам за отсутствие полиса ОСАГО
14:13
В «ЛНР» заявили о вакцинации около восьми тысяч человек от ковида 
13:40
«ЛНР» закрывает шахты, но не знает, что делать с их насосными станциями и очистными сооружениями
11:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над оккупированной Луганщиной
10:22
В ОРДЛО — более 200 заболевших ковидом за сутки
10:00
Глава «ДНР» снова отверг возможность объединения с «ЛНР»
21:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 марта
19:56
Нашли недоработки: «ДНР» обещает запустить пункт пропуска «Успенка» с 1 апреля
все новости
17:32
«Слуга народа» инициирует создание комиссии по расследованию дела «вагнеровцев» и «пленок Суркова-Медведчука»
17:24
ОБСЕ зафиксировала новые мины на окраине Новгородского
16:26
ГПСУ: Пассажиропоток через линию соприкосновения на Донбассе снизился за эту неделю
16:02
Путин заявил, что аннексировал Крым, чтобы не допустить событий как на Донбассе
15:53
Партия «Слуга народа» приняла новый устав и создала новые органы
15:37
«Слуга народа» будет просить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок
15:15
Около 4 тысяч школьников из ОРДЛО обучаются дистанционно в школах Донетчины
14:01
Хомчак: Агрессия РФ на Донбассе угрожает всем странам НАТО
13:14
На Луганщине — 91 заболевший и двое умерших вследствие COVID-19
12:40
«ДНР»: За сутки восемь человек умерли от COVID-19, 243 — заболели
12:01
Родители Степанова вакцинировались от COVID-19 на Донетчине
11:18
Замсекретаря СНБО готовил текст Харьковских соглашений, которые сейчас проверяют силовики. Данилов отреагировал
09:43
«ЛНР» заявила о 29 новых случаях COVID-19 и двух смертях
09:24
Кравчук: Украина обратится к ЕС и США с просьбой «надавить» на РФ
09:06
Штаб: Один военный погиб, еще один пострадал на Донбассе
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция