Наблюдатели миссии ОБСЕ 10 марта зафиксировала новые мины на окраине Новгородского возле населенных пунктов Водяного и Пикуз под Мариуполем. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В поле у восточной окраины н. п. Новгородское (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил порядка 130 противотанковых мин (по оценке, установлены некоторое время назад)», — говорится в отчете.



Кроме этого, этот же беспилотник вновь зафиксировал примерно 300 противотанковых мин в полях около восточной и северной окраин Новгородского. По оценке наблюдателей ОБСЕ, все указанные мины принадлежат Вооруженным силам Украины.