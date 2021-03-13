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Экс-директора лесхоза оправдали в деле по растрате на приобретении портретов Януковича

13 марта 2021, 22:12

Экс-директора лесхоза оправдали в деле по растрате на приобретении портретов Януковича

Суд оправдал бывшего директора ГП «Тростянецкое лесное хозяйство» от обвинений в растрате средств. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 5 марта.

В марте 2011 году, после избрания Виктора Януковича президентом начальник управления по поручению председателя Государственного лесного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец рекомендовал обеспечить административные и производственные помещения лесхозов госсимволикой.

В мае 2011 года директор ГП «Тростянецкое лесное хозяйство» заключил договор с ООО «О. П. С.» на поставку государственной символики Украины. Среди прочей сувенирной продукции были и фото президента (размером 50 × 37 см) по цене 291 гривна 67 копеек в количестве 14 штук — на общую сумму 46356 гривен с НДС.

Также директор приобрел еще 20 единиц фото президента по цене 125 гривен за штуку на сумму 2500 гривен и оплатил их за счет средств предприятия.

В сентябре 2011 года экспертиза КНИДСЕ по заказу Службы безопасности Украины, показала, что символику купили якобы по завышенным ценам.

По версии следствия, директор лесхоза осознавал общественно опасный характер своих действий и опасные последствия в виде причинения материального ущерба государственному предприятию, но хотел их наступления, а потому действовал с прямым умыслом. Мужчине инкриминировали покупку 20 лишних портретов президента Януковича и приобретение гербов и фото Януковича по завышенным ценам.

Бывший директор лесхоза вину не признал. Объяснял, что выполнял указание сверху.

«Была потребность в обеспечении служебных помещений предприятия государственной символикой, учитывая, что таких помещений лесхоз насчитывал 40, а заказали только для 19, то докупили еще. Обвиняемый пояснил, что изделия были из натурального дерева высокого качества, ручной работы и с ограниченным тиражом, поэтому и цена продукции была дороже», — говорится в сообщении.

В итоге бывшего руководителя лесхоза оправдали.

По результатам проведения повторной судебной товароведческой экспертизы в 2020 году определить рыночную стоимость сувенирной продукции на момент приобретения (апрель-май 2011) не удалось.

Суд принял во внимание, что приобретение сувенирной продукции не было инициативой обвиняемого. А речь шла о выполнении поручения председателя Государственного лесного агентства.

Допустимых доказательств приобретения товаров по завышенным ценам суд не увидел, как и не доказано, что у обвиняемого был умысел купить их по завышенным ценам.

Суд оправдал мужчину в связи с недоказанностью, что в его действиях есть состав преступления.

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