Суд оправдал бывшего директора ГП «Тростянецкое лесное хозяйство» от обвинений в растрате средств. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 5 марта.



В марте 2011 году, после избрания Виктора Януковича президентом начальник управления по поручению председателя Государственного лесного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец рекомендовал обеспечить административные и производственные помещения лесхозов госсимволикой.



В мае 2011 года директор ГП «Тростянецкое лесное хозяйство» заключил договор с ООО «О. П. С.» на поставку государственной символики Украины. Среди прочей сувенирной продукции были и фото президента (размером 50 × 37 см) по цене 291 гривна 67 копеек в количестве 14 штук — на общую сумму 46356 гривен с НДС.



Также директор приобрел еще 20 единиц фото президента по цене 125 гривен за штуку на сумму 2500 гривен и оплатил их за счет средств предприятия.



В сентябре 2011 года экспертиза КНИДСЕ по заказу Службы безопасности Украины, показала, что символику купили якобы по завышенным ценам.



По версии следствия, директор лесхоза осознавал общественно опасный характер своих действий и опасные последствия в виде причинения материального ущерба государственному предприятию, но хотел их наступления, а потому действовал с прямым умыслом. Мужчине инкриминировали покупку 20 лишних портретов президента Януковича и приобретение гербов и фото Януковича по завышенным ценам.



Бывший директор лесхоза вину не признал. Объяснял, что выполнял указание сверху.



«Была потребность в обеспечении служебных помещений предприятия государственной символикой, учитывая, что таких помещений лесхоз насчитывал 40, а заказали только для 19, то докупили еще. Обвиняемый пояснил, что изделия были из натурального дерева высокого качества, ручной работы и с ограниченным тиражом, поэтому и цена продукции была дороже», — говорится в сообщении.



В итоге бывшего руководителя лесхоза оправдали.



По результатам проведения повторной судебной товароведческой экспертизы в 2020 году определить рыночную стоимость сувенирной продукции на момент приобретения (апрель-май 2011) не удалось.



Суд принял во внимание, что приобретение сувенирной продукции не было инициативой обвиняемого. А речь шла о выполнении поручения председателя Государственного лесного агентства.



Допустимых доказательств приобретения товаров по завышенным ценам суд не увидел, как и не доказано, что у обвиняемого был умысел купить их по завышенным ценам.



Суд оправдал мужчину в связи с недоказанностью, что в его действиях есть состав преступления.