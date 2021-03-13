Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко получил полномочия заниматься двусторонними отношениями с Россией только 27 апреля 2010 года, через шесть дней после подписания «харьковских соглашений». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает агентство «Интерфакс-Украина».



«Руслан Демченко был назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины 17 февраля 2010 года распоряжением КМУ № 227-р. В то же время, согласно приказу МИД № 82 о распределении обязанностей между заместителями министра, к его полномочиям двусторонние отношения с Российской Федерацией были отнесены только 27 апреля — то есть через шесть дней после подписания Харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины», — проинформировали в ведомстве.

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства голосования по ратификации «Харьковских соглашений» в 2010 году на предмет признаков госизмены со стороны 236 народных депутатов VI созыва.



В частности, среди тогдашних депутатов, причастных к ратификации «Харьковских соглашений»: Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Юрий Иванющенко, Василий Хмельницкий, Андрей Деркач, Юлия Левочкина (Новикова).



Также в списке есть люди, которые сегодня занимают высокие должности, такие как член совета Нацбанка Василий Горбаль, судья Конституционного Суда Сергей Головатый, ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий и другие.