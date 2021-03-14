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Девять тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

14 марта 2021, 09:16

Девять тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 13 марта, в Украине выявили 9 012 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 2 743 человек выздоровели, а 145 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 460 756 заболевших ковидом. Из них 1 222 516 человек выздоровели, а 28 303 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Вчера провели 60 522 тестирования на коронавирус.

Днем ранее сообщалось о 13 276 новых заболевших.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Как заявили представители власти, в Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля. 

Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна. На данный момент в «красную» карантинную зону отнесены: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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