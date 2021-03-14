В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Девять новых случаев выявили в Лисичанске, пять в Рубежном, по четыре в Северодонецке и Кормянском районе, по два в Беловодском и Марковском районах, один в Попаснянском районе.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 616 случаях. Из них выздоровели - 14333 (2 за последние сутки), лечатся – 794, умерли 489 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 24,2 (при пороговом 60).

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