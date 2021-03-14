На фоне разработки новой стратегии ЕС по России, которая должна быть представлена в марте 2021 года, некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, в частных переговорах настаивают переходе к «менее воинственному» тону в диалоге с Москвой. Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Bloomberg.



Другие члены ЕС убеждены, что смягчение позиции по отношению к Кремлю только ухудшит ситуацию.



По сведениям Bloomberg, посол ЕС в Москве — немецкий юрист и дипломат Маркус Эдерер — во время ужина с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными европейскими чиновниками 8 марта настаивал, что жесткий подход к России «устарел» и чрезмерно привязан к украинскому конфликту.



Пресс-секретарь Борреля Набила Массрали отказалась комментировать эту встречу, отметив, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза едины в том, что пять основных принципов в отношениях с Россией продолжают оставаться актуальными, также, как и «необходимость применения широкого подхода к противодействию России, ее сдерживанию, а также взаимодействию с ней там, где это необходимо».