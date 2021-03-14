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На Луганщине обстрелом поврежден беспилотник ОБСЕ

14 марта 2021, 14:10

На Луганщине обстрелом поврежден беспилотник ОБСЕ

Вблизи Троицкого Луганской области 12 марта огнем из стрелкового оружия был поврежден беспилотник миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Беспилотник пролетел приблизительно 1,7 км к востоку и западу от местонахождения патруля. После приземления аппарата наблюдатели заметили отверстие в одном из его пропеллеров (по оценке, вследствие поражения огнем из стрелкового оружия). Во время управления полетом БПЛА члены патруля миссии не видели и не слышали нарушений режима прекращения огня», — говорится в отчете.

Кроме этого, в этот же день другой беспилотный аппарат миссии подвергался воздействию помех сигналу GPS при выполнении полета над районами вблизи села Чермалык на Донетчине.

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Организации
ОБСЕ
Места
Троицкое Чермалык

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