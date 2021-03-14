Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ляшко: Маломобильных пожилых людей будут вакцинировать от COVID-19 на дому

14 марта 2021, 15:46

Ляшко: Маломобильных пожилых людей будут вакцинировать от COVID-19 на дому

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в Украине нет ограничений по возрасту для вакцинации. Пожилых людей будут прививать на дому мобильные бригады. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».

«Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой», — сказал он.

При этом Ляшко отметил, что бригада может приехать домой даже к одному человеку. Сейчас в Украине используются 10-дозные флаконы. В дальнейшем, если, например, будет поставлена вакцина Sinovac, то доза будет одна — в шприце.

«Если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением», — сказал Ляшко.

По его словам, вакцину CoviShield можно вводить людям старше 60 лет. В Украине, по словам замминистра, в этой возрастной группе уже вакцинировали примерно 4000 человек.

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус
Люди
Виктор Ляшко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:23
«ЛНР» зарегистрировала 26 новых случаев заболевания коронавирусом
09:39
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
16:26
ГПСУ: Пассажиропоток через линию соприкосновения на Донбассе снизился за эту неделю
15:15
Около 4 тысяч школьников из ОРДЛО обучаются дистанционно в школах Донетчины
12:40
«ДНР»: За сутки восемь человек умерли от COVID-19, 243 — заболели
09:43
«ЛНР» заявила о 29 новых случаях COVID-19 и двух смертях
09:06
Штаб: Один военный погиб, еще один пострадал на Донбассе
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 марта
15:43
Очистные сооружения в Докучаевске под обстрелом. Персонал эвакуировали
14:24
«ДНР»: Вступили в силу новые правила по штрафам за отсутствие полиса ОСАГО
14:13
В «ЛНР» заявили о вакцинации около восьми тысяч человек от ковида 
13:40
«ЛНР» закрывает шахты, но не знает, что делать с их насосными станциями и очистными сооружениями
11:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над оккупированной Луганщиной
10:22
В ОРДЛО — более 200 заболевших ковидом за сутки
10:00
Глава «ДНР» снова отверг возможность объединения с «ЛНР»
все новости
17:09
Коронавирус на Донетчине: более 300 новых случаев за сутки
15:46
Ляшко: Маломобильных пожилых людей будут вакцинировать от COVID-19 на дому
14:10
На Луганщине обстрелом поврежден беспилотник ОБСЕ
12:57
Bloomberg: В ЕС выступают за смягчение тона в адрес России
12:28
В Луганской области выявили еще 27 новых случаев COVID-19
11:53
Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации «Слуги народа»
11:15
В Украине от ковида привили более 50 тысяч человек
10:43
«ДНР» 15 марта возобновит пропуск через КПВВ под Донецком
10:23
«ЛНР» зарегистрировала 26 новых случаев заболевания коронавирусом
10:05
Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев
09:39
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
09:23
Штаб ООС: С начала боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня
09:16
Девять тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки
22:55
МИД: Демченко не занимался подготовкой «харьковских соглашений»
22:12
Экс-директора лесхоза оправдали в деле по растрате на приобретении портретов Януковича
все новости
ВИДЕО
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
14 марта, 09:39
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция