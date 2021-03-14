Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в Украине нет ограничений по возрасту для вакцинации. Пожилых людей будут прививать на дому мобильные бригады. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».



«Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой», — сказал он.



При этом Ляшко отметил, что бригада может приехать домой даже к одному человеку. Сейчас в Украине используются 10-дозные флаконы. В дальнейшем, если, например, будет поставлена вакцина Sinovac, то доза будет одна — в шприце.



«Если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением», — сказал Ляшко.



По его словам, вакцину CoviShield можно вводить людям старше 60 лет. В Украине, по словам замминистра, в этой возрастной группе уже вакцинировали примерно 4000 человек.