За прошедшие сутки, 14 марта, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 346 больных, среди которых 23 ребенка. Об этом говорится на странице в Facebook главы облгосадминистрации Павла Кириленко.



Так, 108 новых случаев выявили в Краматорской ОТГ, 78 в Мариупольской, 55 в Часовоярской, 39 в Торецкой, десять в Славянской, девять в Угледарской, семь в Дружковской, по пять в Николаевской и Великоновоселковской ОТГ, по четыре в Черкасской и Святогорской ОТГ, по три в Светлодарской, Кураховской, Константиновский и Соледарской ОТГ, по два в Северской и Старомлиновской ОТГ, по одному в Волновахской, Мирненской, Ольгинской, Иллиневской, Бахмутской и Александровской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлены 50 540 заболевших ковидом. Из них 44 787 пациентов выздоровели, умерли 1108 человек. Продолжают лечение 4 645 человек.