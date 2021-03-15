За минувшие сутки, 14 марта, украинская сторона зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.



Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в районе Пивденного, НВФ вели огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов со стороны боевиков один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Раненный госпитализирован, его состояние здоровья удовлетворительное.



Также подчеркивается, что у Екатериновки НВФ открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Вблизи Луганского боевики обстреливали позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов, а у Троицкого — еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.



Также сообщается, что НВФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Вблизи Опытного и Авдеевки совершены обстрелы в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песок — еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе Гнутово зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов.

Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о двух обстрелах своих позиций в районе «Вольво-Центра» в Донецке и Ужовки/Ленинского.



Боевики «ЛНР» рассказали об одном нарушении «режима тишины» в районе Молодежного.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.