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Около 7 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

15 марта 2021, 08:15

Около 7 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 14 марта, в Украине выявили 6 792 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 3 491 человек выздоровел, а 130 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 467 548 заболевших ковидом. Из них 1 226 007 человек выздоровели, а 28 433 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Вчера провели 27 598 тестирования на коронавирус.

Днем ранее сообщалось о  9 012 новых заболевших.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Как заявили представители власти, в Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля. 

Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна. На данный момент в «красную» карантинную зону отнесены: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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