За воскресенье, 14 марта, в Украине выявили 6 792 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 3 491 человек выздоровел, а 130 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 467 548 заболевших ковидом. Из них 1 226 007 человек выздоровели, а 28 433 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.



Вчера провели 27 598 тестирования на коронавирус.



Днем ранее сообщалось о 9 012 новых заболевших.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Как заявили представители власти, в Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля.



Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна. На данный момент в «красную» карантинную зону отнесены: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.