В Киеве в понедельник, 15 марта, начал курсирование модернизированный электропоезд City Express. Первая пригородная электричка будет ходить по маршруту Святошин — Буча в пиковые часы перевозок утром и вечером.



Как сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук, первые рейсы отправились из Киева в 5:54, а из Бучи — в 6:27.



Поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Электричка будет курсировать по такому расписанию:

из Киева (со станции «Святошин») поезд будет отправляться в 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

со станции «Буча» в 6:27, 7:31, 8:56, 18:03 и 19:07.

Запуск нового проекта пригородных поездов City Express президент Владимир Зелденский анонсировал во время форума «Украина 30» 22 февраля. Первый этап проекта включает города Киев, Харьков и Днепр.