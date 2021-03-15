В Киеве в понедельник, 15 марта, начал курсирование модернизированный электропоезд City Express. Первая пригородная электричка будет ходить по маршруту Святошин — Буча в пиковые часы перевозок утром и вечером.
Как сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук, первые рейсы отправились из Киева в 5:54, а из Бучи — в 6:27.
Поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Электричка будет курсировать по такому расписанию:
Запуск нового проекта пригородных поездов City Express президент Владимир Зелденский анонсировал во время форума «Украина 30» 22 февраля. Первый этап проекта включает города Киев, Харьков и Днепр.