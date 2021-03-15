Прокуратура не оглашала подозрение руководителю Луганской областной государственной администрации — руководителю областной военно-гражданской администрации в деле о пожарах. Об этом сообщила прокуратура региона в ответ на запрос «Радио Свобода».



«По состоянию на март 2021 года в ходе расследования уголовных производств запрашиваемой категории сообщено о подозрении 6 лицам, из числа которых 5 лицам — по фактам внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, 1 человек — по факту подстрекательства к служебному подлогу, совершенного по предварительному сговору группой человек», — говорится в сообщении.

6 июля в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул пожар, который признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Жертвами пожара стали пять человек, 34 госпитализированы, полностью разрушены или частично повреждены десятки домов.



30 сентября и 1 октября массовые пожары вспыхнули на подконтрольной части Луганской области.



Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области в сентябре-октябре погибли 11 человек, пострадали — 18 человек, в том числе три спасателя.



Верховная Рада в декабре 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского областного управления ГСЧС и облгосадминистрации.



Начато досудебное расследование по факту возможной служебной халатности главы Луганской ВГА по бездеятельности при распределении в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды.



