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Дубинского исключили из партии «Слуга народа»

15 марта 2021, 12:26

Дубинского исключили из партии «Слуга народа»

Народный депутат Александр Дубинский исключен из партии «Слуга народа». Об этом говорится в распоряжении главы партии Александра Корниенко, передает пресс-служба политсилы.

Как отмечается, Дубинского исключили за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

В «Слуге народа» напомнили, что 13 марта распоряжением председателя партии на 14 марта было созвано собрание Киевской областной организации «СН» для решения вопросов переизбрания руководящих органов этой организации. На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии «Слуга народа» был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации.

В партии подчеркнули, что рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии «Слуга народа» невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами политсовета и Национального совета громад — в соответствии с уставом политсилы.

В «Слуге народа» заявили, что такими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава партии. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию «Слуга народа», что недопустимо в силу положений устава.

Дубинский может обжаловать решение о своем исключении на следующем съезде партии, добавили в «Слуге народа».

Парламентская фракция «Слуга народа» 1 февраля исключила из своих рядов нардепа Александра Дубинского.

Этому прешестовало введение санкций США против Дубинского за вмешательства в президентские выборы в этой стране. Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа»

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