За минувшие сутки, 14 марта, в Донецкой области выявили 85 заболевших коронавирусом. Кроме того, 7 ранее заболевших умерли.



Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в понедельник.



Всего на Донетчине зафиксировали 50 625 заболевших ковидом. Из них 45 436 человек выздоровели, а 1 115 умерли.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольной Украине части региона.



В Донецкой области уже вакцинированы 5 044 человека первой дозой препарата от коронавируса.



Донетчина продолжает находиться в «оранжевой» зоне карантина.

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