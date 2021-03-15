За минувшие сутки, в Луганской области лабораторно подтверждено 19 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Восемь новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, семь в Новоайдарском районе, по два в Кормянском районе и Рубежном.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 15 635 случаях. Из них выздоровели — 14333, на лечении 813 пациентов. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 489 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 23,4 (при пороговом 60).