Правоохранители объявили заочное подозрение еще двум фигурантам дела тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке за издевательства над пленными. Подозрения получили работники «МГБ

ДНР», которые охраняли тюрьму. Об этом сообщили пресс-служба полиции области.



«Установлено, что с 2016 года мужчины, 33 и 50 лет, охраняли незаконно лишенных свободы лиц в подпольной тюрьме, расположенной на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Тюремщики применяли к ним физическое и психологическое насилие, а также использовали для принудительных работ», — говорится в сообщении.



Фигурантам заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).



В целом, полиция разоблачила и заочно привлекает к ответственности семерых боевиков, причастных к преступлениям в «Изоляции», во главе с руководителем тюрьмы.