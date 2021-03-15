Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными

15 марта 2021, 16:10

Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными

Правоохранители объявили заочное подозрение еще двум фигурантам дела тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке за издевательства над пленными. Подозрения получили работники «МГБ
ДНР», которые охраняли тюрьму. Об этом сообщили пресс-служба полиции области.

«Установлено, что с 2016 года мужчины, 33 и 50 лет, охраняли незаконно лишенных свободы лиц в подпольной тюрьме, расположенной на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Тюремщики применяли к ним физическое и психологическое насилие, а также использовали для принудительных работ», — говорится в сообщении.

Фигурантам заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В целом, полиция разоблачила и заочно привлекает к ответственности семерых боевиков, причастных к преступлениям в «Изоляции», во главе с руководителем тюрьмы.

Еще по теме

Организации
Изоляция МГБ ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:38
«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать
16:32
Пресс-секретарь Зеленского будет вести программу на канале для Донбасса и Крыма
16:10
Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными
13:53
В Макеевке хотят повысит стоимость проезда в городском транспорте
12:38
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 12 лет по обвинению в «госизмене»
10:37
«ДНР»: Более сотни новых заболевших ковидом и 8 умерших
08:18
«ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
01:03
Донбасс. Итоги недели 8 - 14 марта
10:23
«ЛНР» зарегистрировала 26 новых случаев заболевания коронавирусом
09:39
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
16:26
ГПСУ: Пассажиропоток через линию соприкосновения на Донбассе снизился за эту неделю
15:15
Около 4 тысяч школьников из ОРДЛО обучаются дистанционно в школах Донетчины
12:40
«ДНР»: За сутки восемь человек умерли от COVID-19, 243 — заболели
09:43
«ЛНР» заявила о 29 новых случаях COVID-19 и двух смертях
09:06
Штаб: Один военный погиб, еще один пострадал на Донбассе
все новости
19:52
Генпрокуратура выдвинула новые подозрения Дубилету и другим чиновникам Приватбанка
19:26
Суд оставил боевика «Абхаза» под стражей
19:17
Посол: Малайзия не встанет на какую-либо из сторон пока суд в Гааге не вынесет решение по делу МН17
18:38
«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать
18:10
Мирный план для Донбасса по версии Франции и Германии: Арестович рассказал, что известно
17:26
АМКУ расследует ситуацию со снижением запасов угля на ТЭС
17:10
Минздрав о вакцинации от ковида: Побочные эффекты проявляются у менее чем 1% привитых
16:41
Главный санврач Украины Ляшко заболел коронавирусом
16:32
Пресс-секретарь Зеленского будет вести программу на канале для Донбасса и Крыма
16:10
Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными
15:40
В Донецкой области обещают нарастить темпы вакцинации от коронавируса
15:07
Под «Донецкоблгазом» прошел митинг с призывом вернуть предприятие государству
14:45
На Луганщине выявили 19 новых случаев коронавируса за сутки
14:24
В Донецкой области добавилось еще 85 заболевших ковидом и 7 умерших
13:57
Ляшко: Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Десну», а «Динамо» — «Зарю» в чемпионате
14 марта, 18:54
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
14 марта, 09:39
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция