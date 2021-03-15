Антимонопольный комитет Украины расследует ситуацию со снижением гарантированных запасов угля на складах ТЭС в текущем отопительном периоде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Комитет по собственной инициативе проводит расследование совокупности фактов, изложенных в заявлениях, поступивших в комитет. В случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитетом будут приняты соответствующие меры», — говорится в заявлении.



Уточняется, что комитет выясняет повлияла ли эта ситуация на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование.



В то же время АМКУ сообщает о получении заявлений от бытовых потребителей и общественных организаций о действиях ДТЭК, которые заключаются в ограничении поставки угля компаниям-контрагентам, непополнении запасов угля на собственных складах, выходе генерирующих мощностей во внеплановые аварийные остановки, что привело к созданию дефицита на рынке электроэнергии.



Ранее НКРЭКУ оштрафовала ПАО «Центрэнерго» на 170 тысяч гривен, а также три энергокомпании из холдинга ДТЭК на общую сумму 5,1 млн гривен из-за отсутствия в зимний период достаточных запасов угля на ТЭС, а также из-за несвоевременного информирования госорганов и «Укрэнерго» о критической ситуации с топливом.



Также регулятор принял решение передать материалы проверки трех генкомпаний группы ДТЭК на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Антимонопольного комитета, министерства энергетики и Госэнергонадзор.