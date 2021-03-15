Франция и Германия представили Украине и России инициативу по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на уровне Нормандского формата. Однако, как утверждает советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, план зарубежных партнеров Украины – не уникальный по содержанию.



«Даже я не знаю, что там происходит. Я знаю лишь общие черты. Этот план — это ни что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в Нормандском и Минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны», – сказал Арестович в эфире телеканала «Дом».



Он добавил, что данный план не представляют широкой публике в Украине, потому что стороны переговоров договорились «во избежание толков-кривотолков, информационного влияния, неправомерных слухов не сообщать то, о чём переговариваются, до момента, когда будет заключено соглашение». К тому же конфиденциальность обеспечивает меньшее давление на переговоры со стороны медиа и политиков.



Арестович добавил, что в переговорном процессе у Украины остается план Совместных шагов по реализации комплекса соглашений, который глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил в ноябре прошлого года.



«Французские и немецкие "кластеры" не сильно отличаются. Практически можно сказать, что это более уточненный документ, который привязывает действия календарно четко», – резюмировал Арестович.