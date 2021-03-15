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Посол: Малайзия не встанет на какую-либо из сторон пока суд в Гааге не вынесет решение по делу МН17

15 марта 2021, 19:17

Посол: Малайзия не встанет на какую-либо из сторон пока суд в Гааге не вынесет решение по делу МН17

Малайзия, как участница Совместной следственной группы по расследованию катастрофы МН17, внимательно следит за судебным процессом в окружном суде Гааги, но не будет становиться на чью-то сторону до его завершения. Об этом заявил «Укринформу» чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Украине Раджа Реза Раджа Заиб Ша.

Он отметил, что сейчас страны продолжают подавать национальные иски в арзные суды, в том числе в Европейский суд по правам человека, хотя судебный процесс продолжается в Окружном суде Гааги.

«Малайзия не будет становиться на чью-то сторону до завершения уголовного расследования. Другие стороны могут свободно подавать любые иски, в том числе в Международный уголовный суд, как, например, делает Украина, прибегать к различным альтернативным мерам для поиска справедливости», – сказал дипломат.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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