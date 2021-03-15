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Суд оставил боевика «Абхаза» под стражей

15 марта 2021, 19:26

Суд оставил боевика «Абхаза» под стражей

Верховный суд непризнанной Абхазии отклонил жалобу адвоката боевика Ахры Авидзбы, в которой оспаривалось законность его задержания.

7 марта Сухумский городской суд отправил Авидзбу под стражу сроком на один месяц. Адвокат Авидзба Инга Габилаиа подала аппеляцию на решение городского суда в Верховный суд.

В решении суда 15 марта мера пресечения остается прежней – содержание под стражей.

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Задержанный в непризнанной Абхазии боевик «ДНР» Ахра Авидзба остается в СИЗО в Сухуми. 

Авиздба в прошлом – полевой командир незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» в Донецке. Он имеет российское гражданство.

В январе 2021 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск, обвинив в создании террористической организации на Донбассе, похищении людей и жестоком  обращении с военнопленными и гражданским населением.

Ахра Авидзба — близкий родственник известного абхазского «вора в законе» Алхаза Авидзбы, одного из тех, кто был убит во время расстрела в ресторане в Сухуме в ноябре 2019 года.

Отдельные СМИ называют Авидзбу генератором смены власти в Абхазии в январе 2020 года.

Абхазия — автономный регион в составе Грузии, объявивший о своей «независимости» при военной поддержке России.

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