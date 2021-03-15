Днепровский районный суд Киева отправил на принудительное лечение в психиатрическое учреждение ветерана АТО Алексея Белько. О решении суда написали в Facebook его адвокаты. Суд признал Белько виновным и решил применить принудительное лечение в психиатрическом учреждении с обычным наблюдением — он сможет выходить из заведения.



Белько задержали в ходе полицейской спецоперации 18 сентября 2019 года в Киеве, когда он заблокировал движение на мосту Метро в Киеве, сделал несколько выстрелов и угрожал взорвать его и государственные учреждения.



Сначала действия Белько квалифицировали по статье «теракт», но потом смягчили подозрение до хулиганства (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса) и ложного сообщения о минировании (часть 2 статьи 259 Уголовного кодекса).



Суд принял решение, ссылаясь на заключение повторной судебно-психиатрической экспертизы, назначенной по ходатайству адвоката Белько, подтверждающее необходимость его лечения.



В учреждении Белько пробудет минимум полгода. После этого адвокаты планируют ходатайствовать о проведении новой психиатрической экспертизы.



Кроме того, суд вернул обвиняемому имущество, которое было изъято после инцидента: два автомобиля, банковские карточки и мобильный телефон.



Суд также оставил без рассмотрения гражданский иск полиции о возмещении 69 тысяч гривен материального ущерба.

20 сентября 2019 Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 000 гривен.