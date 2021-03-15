По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 марта

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 85 заболевших. Семеро ранее заболевших умерли. За все время исследований зафиксировано 50 625 заболевших. Из них 45 436 человек выздоровели, а 1 115 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 105 новых случаях болезни. При этом восемь ранее заболевших умерли. С начала пандемии «ДНР» подтверждает 26 488 заболевших, из которых 18 628 человек выписаны, а 2128 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено 19 новых случаев COVID-19. Всего диагноз подтвержден в 15 635 случаях. Из них 14333 пациентов выздоровели, 489 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила об одном умершем следствие COVID-19. Всего там признают 3340 случаев заражения: 2801 человек выписан, 291 — умер.



Политика



Предложения Франции и Германии по урегулированию на Донбассе предусматривают привязку мирных шагов к конкретным датам, заявил советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Издание «Обозреватель» опубликовало новую запись разговора предположительно между народным депутатом от ОПЗЖ, кумом президента РФ Виктором Медведчуком и экс-помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым. Собеседники обсуждают назначение так называемого министра обороны «ДНР» Владимира Кононова и схему по поставке наличных в Дебальцево.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».



Общество



Правоохранители объявили заочное подозрение двум охранникам тайной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке. Тюремщики применяли к пленным физическое и психологическое насилие, а также использовали для принудительных работ.



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