В Угледаре Донецкой области планируют построить Центр предоставления административных и социальных услуг (ЦПАУ или ЦНАП - укр.). Город стал одним из шести населенных пунктов Украины, где появится такой центр. В министерстве развития громад и территорий сообщили, что на строительство и реконструкцию ЦНАПов из государственного бюджета в этом году выделено 147 миллионов гривен.



Современные ЦНАПы позволяют получить административные услуги в одном месте, воспользоваться зоной самообслуживания, получить бесплатную консультацию администратора. Кроме того, все ЦНАПы должны отвечать требованиям инклюзивности.

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Мариупольский Центр предоставления административных услуг стал первым в Донецкой области. Торжественное перерезание ленточки прошло 31 августа 2016 года.





