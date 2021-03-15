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В «Слуге народа» считают, что большая приватизация принесет бюджету страны 9 миллиардов гривен

15 марта 2021, 23:07

В «Слуге народа» считают, что большая приватизация принесет бюджету страны 9 миллиардов гривен

В текущем году государственный бюджет может пополниться 9 миллиардами гривен от большой приватизации, считают в партии «Слуга народа». Но для этого парламент должен принять закон № 4543, отмечают в партии. Представительница этой политической силы, заместительница председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила, что всего от приватизации, согласно расчетам Фонда госимущества, будут поступления в размере 12 миллиардов гривен.

Как рассказала депутат, деньги от приватизации позволят профинансировать дефицит госбюджета, и потребности занимать больше, чем было запланировано на этот год, тоже не возникнет.

«Вы все хорошо знаете, что поступления от приватизации финансируют дефицит государственного бюджета. Если поступления будут меньше 9 миллиардов гривен, нам нужно будет еще больше заимствовать на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому вопрос срочный», — отметила она.

Кроме того, она добавила, что проекте закона существует несколько предохранителей, позволяющих контролировать большую приватизацию. Согласно им, правительство утверждает стартовую цену крупных предприятий. Некоторые активы запрещены на уровне действующего закона о приватизации – например, метрополитен, атомные электростанции, недра и т.д. – это стратегические активы.

Во вторник парламент рассмотрит еще один законопроект №4020 о списке объектов, запрещенных к приватизации – в нем запрещено отчуждать контрольный пакет акций государства.

При этом Пидласа уверяет, что большая приватизация не будет означать распродажу активов.

Большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который установил ограничения на проведение приватизации больших объектов – как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 предлагает исключить эту норму.

В феврале 2021 года парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал правительственный законопроект №4543 о разблокировке большой приватизации.

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